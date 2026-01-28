Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йде
Київ • УНН
Зеленський повідомив про активну роботу з США над угодою щодо повоєнної відбудови, подякувавши представникам президента Трампа. Українська сторона прагне максимально швидкого результату.
Україна визначила речі для глибшого пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з американською командою йде, українська сторона прагне вийти на результат якомога швидше, повідомив Президент Володимир Зеленський у середу у соцмережах, пише УНН.
Визначили з нашою переговорною командою та урядовцями речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови. Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку – максимальна оперативність
Президент висловив при цьому вдячність представникам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа "за конструктив у перемовинах".
Маємо вийти на результат якомога швидше
