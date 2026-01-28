$42.960.17
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йде
Ексклюзив
08:19 • 2084 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
03:48 • 13187 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 33815 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 49826 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 39495 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 57572 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 30970 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 57235 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25603 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йде

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Зеленський повідомив про активну роботу з США над угодою щодо повоєнної відбудови, подякувавши представникам президента Трампа. Українська сторона прагне максимально швидкого результату.

Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йде

Україна визначила речі для глибшого пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з американською командою йде, українська сторона прагне вийти на результат якомога швидше, повідомив Президент Володимир Зеленський у середу у соцмережах, пише УНН.

Визначили з нашою переговорною командою та урядовцями речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови. Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку – максимальна оперативність

- повідомив Зеленський.

Президент висловив при цьому вдячність представникам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа "за конструктив у перемовинах".

Маємо вийти на результат якомога швидше

- наголосив Зеленський.

Президент: пакет процвітання для України ще не готовий, важливо розуміти джерела фінансування

Юлія Шрамко

