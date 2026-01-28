Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йде

Україна визначила речі для глибшого пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з американською командою йде, українська сторона прагне вийти на результат якомога швидше, повідомив Президент Володимир Зеленський у середу у соцмережах, пише УНН.

Визначили з нашою переговорною командою та урядовцями речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови. Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку – максимальна оперативність - повідомив Зеленський.

Президент висловив при цьому вдячність представникам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа "за конструктив у перемовинах".

Маємо вийти на результат якомога швидше - наголосив Зеленський.

