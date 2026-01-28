$42.960.17
08:35 • 894 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 2840 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
03:48 • 13614 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 34288 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 50296 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 39781 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 58095 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31086 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 57596 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25633 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Зеленский сообщил об активной работе с США над соглашением по послевоенному восстановлению, поблагодарив представителей президента Трампа. Украинская сторона стремится к максимально быстрому результату.

Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет

Украина определила вопросы для более глубокой проработки в соглашении с США о послевоенном восстановлении, работа с американской командой идет, украинская сторона стремится выйти на результат как можно быстрее, сообщил Президент Владимир Зеленский в среду в соцсетях, пишет УНН.

Определили с нашей переговорной командой и чиновниками вопросы, которые нужно глубже проработать в соглашении с США о послевоенном восстановлении. Работа с американской стороной идет активно, и с украинской стороны – максимальная оперативность

- сообщил Зеленский.

Президент выразил при этом благодарность представителям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "за конструктив в переговорах".

Мы должны выйти на результат как можно быстрее

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

