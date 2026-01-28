Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет
Киев • УНН
Зеленский сообщил об активной работе с США над соглашением по послевоенному восстановлению, поблагодарив представителей президента Трампа. Украинская сторона стремится к максимально быстрому результату.
Украина определила вопросы для более глубокой проработки в соглашении с США о послевоенном восстановлении, работа с американской командой идет, украинская сторона стремится выйти на результат как можно быстрее, сообщил Президент Владимир Зеленский в среду в соцсетях, пишет УНН.
Определили с нашей переговорной командой и чиновниками вопросы, которые нужно глубже проработать в соглашении с США о послевоенном восстановлении. Работа с американской стороной идет активно, и с украинской стороны – максимальная оперативность
Президент выразил при этом благодарность представителям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "за конструктив в переговорах".
Мы должны выйти на результат как можно быстрее
