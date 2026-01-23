$43.170.01
08:25
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов
22 января, 14:44
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент: пакет процветания для Украины еще не готов, важно понимать источники финансирования

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что документы по программе процветания послевоенной Украины еще не готовы. Он подчеркнул важность понимания источников финансирования для восстановления страны.

Президент: пакет процветания для Украины еще не готов, важно понимать источники финансирования

Документы по пакету процветания послевоенной Украины еще не готовы, сейчас важно понимать источники финансирования, сообщил Президент Владимир Зеленский журналистам, пишет УНН.

Что касается prosperity package. Также мы обсуждали эту, извините за такие слова, кучу документов, потому что там действительно их несколько. Они еще не готовы, но видим будущее с положительным результатом. Надо еще больше поработать над этими документами

- указал Зеленский.

"Что касается prosperity, для нас очень важно, это пакет документов, очень важно понимать источники финансирования. Они должны быть понятными, прозрачными, потому что на этом фундаменте будет отстраиваться Украина следующие годы. И это очень важно, чтобы все понимали, не только наша команда, и следующая команда, и все понимали, откуда будут идти деньги, откуда будет финансирование, и на что Украина реально может рассчитывать", - добавил Президент.

Что касается гарантий безопасности - Зеленский повторил: "Гарантии безопасности мы финализировали. Все. И еще раз повторяю, зависит от американской стороны. Где, когда они готовы. Мы готовы".

Зеленский: гарантии безопасности готовы к подписанию, ждет решения Трампа23.01.26, 10:21 • 1656 просмотров

Дополнение

Президент Зеленский ранее сообщал, что Украина и США совместно работают над дорожной картой по процветанию для Украины до 2040 года, что включает создание нескольких фондов.

Как сообщалось, речь идет о "плане процветания" на 800 миллиардов долларов. Президент Зеленский также оценивал необходимые средства на восстановление в 700-800 миллиардов долларов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС близки к соглашению с США и Украиной о единой рамочной программе по обеспечению процветания (Prosperity Framework) для послевоенной Украины, и этот документ предлагает ответ, построенный на пяти ключевых столпах.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейская комиссия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина