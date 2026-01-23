Президент: пакет процветания для Украины еще не готов, важно понимать источники финансирования

Документы по пакету процветания послевоенной Украины еще не готовы, сейчас важно понимать источники финансирования, сообщил Президент Владимир Зеленский журналистам, пишет УНН.

Что касается prosperity package. Также мы обсуждали эту, извините за такие слова, кучу документов, потому что там действительно их несколько. Они еще не готовы, но видим будущее с положительным результатом. Надо еще больше поработать над этими документами - указал Зеленский.

"Что касается prosperity, для нас очень важно, это пакет документов, очень важно понимать источники финансирования. Они должны быть понятными, прозрачными, потому что на этом фундаменте будет отстраиваться Украина следующие годы. И это очень важно, чтобы все понимали, не только наша команда, и следующая команда, и все понимали, откуда будут идти деньги, откуда будет финансирование, и на что Украина реально может рассчитывать", - добавил Президент.

Что касается гарантий безопасности - Зеленский повторил: "Гарантии безопасности мы финализировали. Все. И еще раз повторяю, зависит от американской стороны. Где, когда они готовы. Мы готовы".

Дополнение

Президент Зеленский ранее сообщал, что Украина и США совместно работают над дорожной картой по процветанию для Украины до 2040 года, что включает создание нескольких фондов.

Как сообщалось, речь идет о "плане процветания" на 800 миллиардов долларов. Президент Зеленский также оценивал необходимые средства на восстановление в 700-800 миллиардов долларов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС близки к соглашению с США и Украиной о единой рамочной программе по обеспечению процветания (Prosperity Framework) для послевоенной Украины, и этот документ предлагает ответ, построенный на пяти ключевых столпах.