Президент: пакет процвітання для України ще не готовий, важливо розуміти джерела фінансування

Документи щодо пакету процвітання післявоєнної України ще не готові, наразі важливо розуміти джерела фінансування, повідомив Президент Володимир Зеленський журналістам, пише УНН.

Що стосується prosperity package. Також ми обговорювали цю, вибачте за такі слова, купу документів, тому що там дійсно їх кілька. Вони ще не готові, але бачимо майбутнє з позитивним результатом. Треба ще більше попрацювати над цими документами - вказав Зеленський.

"Що стосується prosperity, для нас дуже важливо, це пакет документів, дуже важливо розуміти джерела фінансування. Вони повинні бути зрозумілими, прозорими, тому що на цьому фундаменті буде відбудовуватись Україна наступні роки. І це дуже важливо, щоб всі розуміли, не тільки наша команда, і наступна команда, і всі розуміли, звідки будуть йти гроші, звідки буде фінансування, і на що Україна реально може розраховувати", - додав Президент.

Що стосується гарантій безпеки - Зеленський повторив: "Гарантії безпеки ми фіналізували. Все. І ще раз повторюю, залежить від американської сторони. Де, коли вони готові. Ми готові".

Зеленський: гарантії безпеки готові до підписання, чекає рішення Трампа

Доповнення

Президент Зеленський раніше повідомляв, що Україна та США спільно працюють над дорожньою картою щодо процвітання для України до 2040 року, що включає створення кількох фондів.

Як повідомлялося, ідеться про "план процвітання" на 800 мільярдів доларів. Президент Зеленський також оцінював необхідні кошти на відбудову у 700-800 мільярдів доларів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС близькі до угоди зі США та Україною про єдину рамкову програму щодо забезпечення процвітання (Prosperity Framework) для післявоєнної України, і цей документ пропонує відповідь, побудовану на п'яти ключових стовпах.