Президент: пакет процвітання для України ще не готовий, важливо розуміти джерела фінансування

08:25
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години. 23 січня, 00:19
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житло. 04:26
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів. 04:36
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф. 05:00
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів. 05:24
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом. 22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність. 22 січня, 14:43
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко. 22 січня, 10:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Давос
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка. 22 січня, 17:56
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року. 21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині. 21 січня, 18:19
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею. 21 січня, 15:49
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій. 21 січня, 12:13
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Президент: пакет процвітання для України ще не готовий, важливо розуміти джерела фінансування

Київ • УНН

 448 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що документи щодо програми процвітання післявоєнної України ще не готові. Він наголосив на важливості розуміння джерел фінансування для відбудови країни.

Президент: пакет процвітання для України ще не готовий, важливо розуміти джерела фінансування

Документи щодо пакету процвітання післявоєнної України ще не готові, наразі важливо розуміти джерела фінансування, повідомив Президент Володимир Зеленський журналістам, пише УНН.

Що стосується prosperity package. Також ми обговорювали цю, вибачте за такі слова, купу документів, тому що там дійсно їх кілька. Вони ще не готові, але бачимо майбутнє з позитивним результатом. Треба ще більше попрацювати над цими документами

- вказав Зеленський.

"Що стосується prosperity, для нас дуже важливо, це пакет документів, дуже важливо розуміти джерела фінансування. Вони повинні бути зрозумілими, прозорими, тому що на цьому фундаменті буде відбудовуватись Україна наступні роки. І це дуже важливо, щоб всі розуміли, не тільки наша команда, і наступна команда, і всі розуміли, звідки будуть йти гроші, звідки буде фінансування, і на що Україна реально може розраховувати", - додав Президент.

Що стосується гарантій безпеки - Зеленський повторив: "Гарантії безпеки ми фіналізували. Все. І ще раз повторюю, залежить від американської сторони. Де, коли вони готові. Ми готові".

Зеленський: гарантії безпеки готові до підписання, чекає рішення Трампа. 23.01.26, 10:21

Доповнення

Президент Зеленський раніше повідомляв, що Україна та США спільно працюють над дорожньою картою щодо процвітання для України до 2040 року, що включає створення кількох фондів. 

Як повідомлялося, ідеться про "план процвітання" на 800 мільярдів доларів. Президент Зеленський також оцінював необхідні кошти на відбудову у 700-800 мільярдів доларів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС близькі до угоди зі США та Україною про єдину рамкову програму щодо забезпечення процвітання (Prosperity Framework) для післявоєнної України, і цей документ пропонує відповідь, побудовану на п'яти ключових стовпах.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейська комісія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна