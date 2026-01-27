Зеленський розповів про роботу над документом щодо відбудови України

$43.130.01
Ексклюзив
16:28 • 3108 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 4982 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 13884 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 13366 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 27210 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 19456 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 15674 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 26744 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26559 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 17386 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 18543 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 22755 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto27 січня, 09:41 • 25136 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 27492 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 13517 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 13898 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 11246 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 27218 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 27672 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 26748 перегляди
Дональд Трамп
Саламаха Орест Ігорович
Володимир Зеленський
Музикант
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Львівська область
Львів
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 156 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 5790 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 13648 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 28894 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 28033 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Facebook
Starlink

Зеленський розповів про роботу над документом щодо відбудови України

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про роботу над документом щодо відбудови України. Він наголосив на важливості чітких гарантій безпеки та відповідальності Росії за війну.

Зеленський розповів про роботу над документом щодо відбудови України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні урядовці та команда Офісу Президента працювали і з документом щодо відбудови, передає УНН.

Є щира цікавість партнерів, що в перемовинах з Америкою та російської сторони. Наші команди працюють активно – сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали і з документом щодо відбудови 

- заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Україна та США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання30.12.25, 00:37 • 8351 перегляд

Президент також висловив сподівання, що партнери так само ставляться до завдань.

Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на росію має бути 

- наголосив Зеленський.

Зеленський заявив про хороші сигнали з Європи щодо готовності активніше тиснути на рф27.01.26, 19:04 • 668 переглядiв

Антоніна Туманова

