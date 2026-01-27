Зеленський розповів про роботу над документом щодо відбудови України
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про роботу над документом щодо відбудови України. Він наголосив на важливості чітких гарантій безпеки та відповідальності Росії за війну.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні урядовці та команда Офісу Президента працювали і з документом щодо відбудови, передає УНН.
Є щира цікавість партнерів, що в перемовинах з Америкою та російської сторони. Наші команди працюють активно – сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали і з документом щодо відбудови
Україна та США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання30.12.25, 00:37 • 8351 перегляд
Президент також висловив сподівання, що партнери так само ставляться до завдань.
Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на росію має бути
Зеленський заявив про хороші сигнали з Європи щодо готовності активніше тиснути на рф27.01.26, 19:04 • 668 переглядiв