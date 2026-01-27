Зеленський розповів про роботу над документом щодо відбудови України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні урядовці та команда Офісу Президента працювали і з документом щодо відбудови, передає УНН.

Є щира цікавість партнерів, що в перемовинах з Америкою та російської сторони. Наші команди працюють активно – сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали і з документом щодо відбудови - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Україна та США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання

Президент також висловив сподівання, що партнери так само ставляться до завдань.

Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на росію має бути - наголосив Зеленський.

Зеленський заявив про хороші сигнали з Європи щодо готовності активніше тиснути на рф