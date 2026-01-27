Зеленский рассказал о работе над документом по восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня чиновники и команда Офиса Президента работали и с документом по восстановлению, передает УНН.

Есть искренний интерес партнеров, что в переговорах с Америкой и российской стороны. Наши команды работают активно – сегодня как раз мы с чиновниками и командой Офиса Президента работали и с документом по восстановлению - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент также выразил надежду, что партнеры так же относятся к задачам.

Четкие гарантии безопасности для Украины и всей Европы, абсолютно четкие обязательства и возможности для восстановления Украины и, конечно, реальные возможности достойно закончить эту войну. Сейчас никаких сомнений не может быть ни у кого в мире, что это за война, кто ее начал, почему война до сих пор продолжается. Все понимают, что это российская война. И ответственность также российская, чтобы войну закончить. И давление на Россию должно быть - подчеркнул Зеленский.

