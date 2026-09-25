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Forbes

Зеленський розповів про деталі угоди Drone Deal

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

Україна в межах Drone Deal ділитиметься з партнерами досвідом застосування дронів і захисту критичних об’єктів. Ініціатива також охоплює спільне виробництво.

Зеленський розповів про деталі угоди Drone Deal

Двосторонні домовленості Drone Deal передбачають не лише продаж дронів і ракет, а й обмін досвідом між Україною та країнами-партнерами. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, росія продовжуватиме гібридні атаки проти різних різних країн.

По-перше, росія буде продовжувати гібридні атаки проти різних країн, і не тільки членів НАТО. Ми бачимо з вами є гібридні атаки, є і дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО і Євросоюзу. Є проти Німеччини, є Румунія, тощо

- заявив президент.

Відповідаючи на запитання про те, чи надаватиме Україна підтримку таким країнам у сфері застосування дронів, він додав, що у межах Drone Deal Україна та партнери можуть передавати досвід застосування дронів та захисту критичних об’єктів.

Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. До речі Drone Deal, коли ми говоримо про цей документ, двосторонній - не залежить від того, чи це є країна НАТО, чи це не є країна НАТО. Головне, що це є наш партнер. Так ось Drone Deal, коли ми підписуємо - там не тільки про продаж дронів або ракет, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете - це і є частина саме обміну досвідом. Як ми на Близький Схід відправляли своїх спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об’єкти

- наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Україна пропонує міжнародним партнерам долучатися до ініціативи Drone Deal Initiative, яка передбачає не лише закупівлю безпілотників, а й спільне виробництво та розвиток оборонної співпраці.

Алла Кіосак

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