Зеленський розповів про деталі угоди Drone Deal

Двосторонні домовленості Drone Deal передбачають не лише продаж дронів і ракет, а й обмін досвідом між Україною та країнами-партнерами. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

За словами Зеленського, росія продовжуватиме гібридні атаки проти різних різних країн.

По-перше, росія буде продовжувати гібридні атаки проти різних країн, і не тільки членів НАТО. Ми бачимо з вами є гібридні атаки, є і дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО і Євросоюзу. Є проти Німеччини, є Румунія, тощо

Відповідаючи на запитання про те, чи надаватиме Україна підтримку таким країнам у сфері застосування дронів, він додав, що у межах Drone Deal Україна та партнери можуть передавати досвід застосування дронів та захисту критичних об’єктів.

Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. До речі Drone Deal, коли ми говоримо про цей документ, двосторонній - не залежить від того, чи це є країна НАТО, чи це не є країна НАТО. Головне, що це є наш партнер. Так ось Drone Deal, коли ми підписуємо - там не тільки про продаж дронів або ракет, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете - це і є частина саме обміну досвідом. Як ми на Близький Схід відправляли своїх спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об’єкти