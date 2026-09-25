Зеленский рассказал о деталях соглашения Drone Deal

Двусторонние договорённости Drone Deal предусматривают не только продажу дронов и ракет, но и обмен опытом между Украиной и странами-партнёрами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передаёт УНН.

Детали

По словам Зеленского, Россия будет продолжать гибридные атаки против различных стран.

Во-первых, Россия будет продолжать гибридные атаки против различных стран, и не только членов НАТО. Мы видим с вами: есть гибридные атаки, есть и атаки дронов против Молдовы, которая не является членом НАТО и Европейского союза. Есть против Германии, есть Румыния и так далее - заявил президент.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина оказывать поддержку таким странам в сфере применения дронов, он добавил, что в рамках Drone Deal Украина и партнёры могут передавать опыт применения дронов и защиты критически важных объектов.

Мы предложили различным странам нашу помощь, безусловно, прежде всего странам, которые помогают нам во время войны. Страны об этом знают. Кстати, Drone Deal, когда мы говорим об этом документе, — двусторонний и не зависит от того, является ли страна членом НАТО или не является членом НАТО. Главное, что это наш партнёр. Так вот, Drone Deal, когда мы его подписываем, — это не только о продаже дронов или ракет, но также и об обмене опытом. И то, о чём вы говорите, — это и есть часть именно обмена опытом. Как мы отправляли своих специалистов на Ближний Восток, как мы помогали защищать критически важные объекты - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Украина предлагает международным партнёрам присоединиться к инициативе Drone Deal Initiative, которая предусматривает не только закупку беспилотников, но и совместное производство и развитие оборонного сотрудничества.