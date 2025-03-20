Зеленський: Путін не хоче миру, його позиції слабкіші ніж пів року тому
Київ • УНН
За словами Зеленського, нині Путін контролює ситуацію, але не хоче припинення війни, оскільки його позиції слабші, ніж раніше. Операція ЗСУ зірвала плани окупантів захопити Запоріжжя, Харків і Суми.
російський диктатор володимир путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні, адже нині він не перебуває в потужній позиції на полі бою. Про це під час онлайн-брифінгу заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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За його словами, нині путін перебуває "не у виграшній позиції", тоді як шість місяців тому "його ініціатива була сильнішою".
Сьогодні ситуація змінилася, але він все ще контролює її. Він не хоче, щоб ми залишили хоча б один наш загін у курській області
Він також підкреслив, що "курська операція" Сил оборони України дозволила відтермінувати загарбницькі плани російського диктатора.
Загально вони хотіли стояти на околицях Запоріжжя, Харкова і Сум, погрожуючи окупацією центральних або найбільших міст з того чи іншого регіону
Він додав, що ще 7-7,5 місяців тому перед "курською операцією" окупанти "робили кроки" на Харківському напрямку, "і вони збиралися робити після Сум одразу Запорізькій напрямок".
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