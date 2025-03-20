Зеленський: Путін не хоче миру, його позиції слабкіші ніж пів року тому

російський диктатор володимир путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні, адже нині він не перебуває в потужній позиції на полі бою. Про це під час онлайн-брифінгу заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За його словами, нині путін перебуває "не у виграшній позиції", тоді як шість місяців тому "його ініціатива була сильнішою".

Сьогодні ситуація змінилася, але він все ще контролює її. Він не хоче, щоб ми залишили хоча б один наш загін у курській області