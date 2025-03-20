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Зеленский: Путин не хочет мира, его позиции слабее чем полгода назад

Киев • УНН

 • 33454 просмотра

По словам Зеленского, сейчас Путин контролирует ситуацию, но не хочет прекращения войны, поскольку его позиции слабее, чем раньше. Операция ВСУ сорвала планы оккупантов захватить Запорожье, Харьков и Сумы.

Зеленский: Путин не хочет мира, его позиции слабее чем полгода назад

российский диктатор владимир путин не заинтересован в прекращении войны в Украине, ведь сейчас он не находится в мощной позиции на поле боя. Об этом во время онлайн-брифинга заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, сейчас путин находится "не в выигрышной позиции", тогда как шесть месяцев назад "его инициатива была сильнее".

Сегодня ситуация изменилась, но он все еще контролирует ее. Он не хочет, чтобы мы оставили хотя бы один наш отряд в курской области

- отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что "курская операция" Сил обороны Украины позволила отсрочить захватнические планы российского диктатора.

В общем они хотели стоять на окраинах Запорожья, Харькова и Сум, угрожая оккупацией центральных или крупнейших городов из того или иного региона

- сказал Зеленский.

Он добавил, что еще 7-7,5 месяцев назад перед "курской операцией" оккупанты "делали шаги" на Харьковском направлении, "и они собирались делать после Сум сразу Запорожское направление".

Напомним

Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов для достижения мира. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня – Белый дом19.03.25, 21:17 • 50798 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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