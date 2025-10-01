Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 3-го армійського корпусу Білецькому

Андрій Білецький

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький отримав звання бригадного генерала за указом Президента України Володимира Зеленського. Документ розміщено на сайті Президента, пише УНН.

Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Білецькому Андрію Євгенійовичу - командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України - ідеться в указі Президента №737/2025 від 30 вересня.

Довідково

Третій армійський корпус Збройних сил України сформований бійцями 3 ОШБр у 2025 році. Командир корпусу - Андрій Білецький.

Із 2014 року був командиром спочатку добровольчого батальйону, а згодом - полку Національної гвардії "Азов". За даними з відкритих джерел, з початку 2012 року до закінчення Революції Гідності був політв’язнем при режимі Януковича; до цього багато років очолював націоналістичні організації "Патріот України" та "Соціал-Національна Асамблея", брав участь в акції "Україна без Кучми". Був народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання.