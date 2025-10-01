$41.140.18
Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 3-го армейского корпуса Билецкому

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Андрею Билецкому. Он является командиром 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 3-го армейского корпуса Билецкому
Андрей Билецкий
Андрей Билецкий

Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий получил звание бригадного генерала по указу Президента Украины Владимира Зеленского. Документ размещен на сайте Президента, пишет УНН.

Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Билецкому Андрею Евгеньевичу - командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

- говорится в указе Президента №737/2025 от 30 сентября.

Справка

Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины сформирован бойцами 3 ОШБр в 2025 году. Командир корпуса - Андрей Билецкий.

С 2014 года был командиром сначала добровольческого батальона, а затем - полка Национальной гвардии "Азов". По данным из открытых источников, с начала 2012 года до окончания Революции Достоинства был политзаключенным при режиме Януковича; до этого много лет возглавлял националистические организации "Патриот Украины" и "Социал-Национальная Ассамблея", участвовал в акции "Украина без Кучмы". Был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский