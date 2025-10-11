Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський проводить розмову з Президентом США Дональдом Трампом.
Президент Зеленський зараз говорить з Президентом Трампом
Додамо
Раніше Зеленський повідомив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й систем HIMARS, і ракет ATACMS.
Нагадаємо
Україна отримує позитивні сигнали від США щодо передачі надзвукових крилатих ракет "Томагавк", тривають детальні дискусії. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна вже порушувала це питання раніше, але тоді отримала відмову.