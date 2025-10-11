Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский проводит разговор с Президентом США Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский проводит разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.
Президент Зеленский сейчас говорит с Президентом Трампом
Ранее Зеленский сообщил, что во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность передачи не только ракет Tomahawk, но и систем HIMARS, и ракет ATACMS.
Украина получает положительные сигналы от США относительно передачи сверхзвуковых крылатых ракет "Томагавк", продолжаются детальные дискуссии. Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина уже поднимала этот вопрос ранее, но тогда получила отказ.