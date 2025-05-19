Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Лідери домовилися знову поговорити після розмови Трампа з путіним.
Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед його розмовою з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомив телеведучий телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
"Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом", - сказав телеведучий.
Він додав, що Трамп із Зеленським домовилися зв'язатися ще раз після розмови Трампа з путіним.
Доповнення
У Білому домі підтвердили, що розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним запланована сьогодні, а після цього американський лідер збирається переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.
Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн-членів НАТО.
Згодом цей же час запланованих переговорів з путіним підтвердили у кремлі.
Головний перемовник президента США Дональда Трампа, який працює над питанням російсько-української війни, Стів Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа з путіним у понеділок, 19 травня. На його думку, ця розмова "значно допоможе визначити, де ми знаходимося і як нам завершити ці переговори".
Напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив війну росії проти України з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини.