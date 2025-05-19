Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед його розмовою з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомив телеведучий телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

"Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом", - сказав телеведучий.

Він додав, що Трамп із Зеленським домовилися зв'язатися ще раз після розмови Трампа з путіним.

Доповнення

У Білому домі підтвердили, що розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним запланована сьогодні, а після цього американський лідер збирається переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.

Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн-членів НАТО.

Згодом цей же час запланованих переговорів з путіним підтвердили у кремлі.

Головний перемовник президента США Дональда Трампа, який працює над питанням російсько-української війни, Стів Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа з путіним у понеділок, 19 травня. На його думку, ця розмова "значно допоможе визначити, де ми знаходимося і як нам завершити ці переговори".

Напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив війну росії проти України з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини.