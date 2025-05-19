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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Лидеры договорились снова поговорить после разговора Трампа с путиным.

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед его разговором с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеведущий телемарафона "Единые новости", передает УНН.

"Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом", - сказал телеведущий.

Он добавил, что Трамп с Зеленским договорились связаться еще раз после разговора Трампа с Путиным.

Дополнение

В Белом доме подтвердили, что разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным запланирован сегодня, а после этого американский лидер собирается переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО.

Впоследствии это же время запланированных переговоров с Путиным подтвердили в кремле.

Главный переговорщик президента США Дональда Трампа, который работает над вопросом российско-украинской войны, Стив Виткофф прогнозирует "успешный" телефонный разговор Трампа с Путиным в понедельник, 19 мая. По его мнению, этот разговор "значительно поможет определить, где мы находимся и как нам завершить эти переговоры".

Накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил войну россии против Украины с лидерами США, Италии, Франции и Германии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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