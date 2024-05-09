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Зеленський про зустріч з Мецолою: працюємо разом, щоб зміцнити наші позиції для захисту життя

Зеленський про зустріч з Мецолою: працюємо разом, щоб зміцнити наші позиції для захисту життя

Київ • УНН

 • 16197 перегляди

Президент Зеленський та Президент Європейського Парламенту Мекола зустрілися в Києві, щоб максимізувати зусилля для захисту життя в Україні та Європі від триваючого вторгнення та атак Росії.

Президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою та зазначив, що вони працюють разом, щоб максимально зміцнити позиції для захисту життя в Україні та в усій Європі, передає УНН.

Сьогодні, у День Європи, у день мирної та об’єднаної Європи, вітаємо в Україні пані Президентку Європейського парламенту Роберту Мецолу й працюємо разом, щоб максимально зміцнити наші позиції для захисту життя – життя в Україні, в усьому нашому регіоні та в усій Європі

- написав Зеленський.

Він зазначив, що зараз, через 79 років після розгрому нацизму, Європа, на жаль, знову стала місцем битви, яка вирішує долю не лише українського, народу, а й багатьох інших народів.

І в цій битві життя має перемогти. Життя має перемогти російські "ФАБи" й "КАБи", російські ракети, російські штурми та ненависть, які ламають життя мільйонів українців і бачать своєю мішенню життя мільйонів європейців. Дуже важливо, що зараз ми не наодинці в цій битві і з нами – солідарність багатьох вільних націй і багатьох сміливих та принципових людей

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Роберта Мецола під час виступу на другому Міжнародному саміті міст і регіонів в Києві заявила, що шлях України до вступу в ЄС безумовно буде складним. Український шлях багато в чому є унікальним, тому що потрібно враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки, але Європейський парламент та Європейський Союз будуть готові допомагати.

Під час спільної пресконференції Президента Володимира Зеленського з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Зеленський коментуючи це зазначив, що це прояв реального ставлення рф до миру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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