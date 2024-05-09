Зеленский о встрече с Мецолой: работаем вместе, чтобы укрепить наши позиции для защиты жизни

Президент Владимир Зеленский встретился сегодня с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой и отметил, что они работают вместе, чтобы максимально укрепить позиции для защиты жизни в Украине и во всей Европе, передает УНН.

Сегодня, в День Европы, в день мирной и объединенной Европы, приветствуем в Украине госпожу Президента Европейского парламента Роберту Мецолу и работаем вместе, чтобы максимально укрепить наши позиции для защиты жизни - жизни в Украине, во всем нашем регионе и во всей Европе - написал Зеленский.

Он отметил, что сейчас, через 79 лет после разгрома нацизма, Европа, к сожалению, снова стала местом битвы, которая решает судьбу не только украинского народа, но и многих других народов.

И в этой битве жизнь должна победить. Жизнь должна победить российские "ФАБы" и "КАБы", российские ракеты, российские штурмы и ненависть, которые ломают жизни миллионов украинцев и видят своей мишенью жизни миллионов европейцев. Очень важно, что сейчас мы не одни в этой битве и с нами - солидарность многих свободных наций и многих смелых и принципиальных людей - отметил Зеленский.

Дополнение

Роберта Мецола во время выступления на втором Международном саммите городов и регионов в Киеве заявила, что путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным. Украинский путь во многом является уникальным, потому что нужно учитывать неотложность восстановления украинской инфраструктуры, экономики, но Европейский парламент и Европейский Союз будут готовы помогать.

Во время совместной пресс-конференции Президента Владимира Зеленского с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги. Зеленский комментируя это отметил, что это проявление реального отношения рф к миру.