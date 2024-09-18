Зеленський про ситуацію в курській області: утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів про зміни ситуації в Курській області. Зеленський заявив, що сили оборони утримують ситуацію на плацдармі в межах розрахунків, готуються зустрічі з партнерами.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про зміни ситуації в Курській області. Сили оборони продовжують утримувати ситуацію на плацдармі в межах розрахунків. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
"Сьогодні були дві доповіді Головкома – спочатку тривала доповідь щодо всіх напрямків наших дій. Нашої оборони, наших наступальних кроків. Генерал Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області та нашої на це реакції. Сильної реакції. Кожен наш підрозділ там – молодці. Утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків. Максимальна увага і напрямкам на Харківщині та Донеччині – усьому нашому сходу. Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням, і це стосується і зброї, і особового складу", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що сьогодні провів розмову із міністром фінансів й із секретарем РНБО щодо коштів на ключові державні потреби, на оборону.
Окрім того, за словами Президента, готуються зустрічі з партнерами, щоб реалізувати не тільки все, про що було раніше домовлено і що поки гальмується на етапі логістики, але й більш стратегічні речі.
"Ми маємо чіткі завдання щодо комплектації бригад – це техніка, це навчання. Досі ще не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО, які звучали в межах саміту у Вашингтоні. І це важливо – саме зараз, саме на початку осені мати більше результатів для повітряного щита", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Раніше представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський повідомив, що контрнаступ росії з метою повернути територію, взяту під контроль українськими військами в Курській області, було "зупинено".