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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о ситуации в курской области: удерживаем ситуацию на нашем плацдарме в пределах расчетов

Зеленский о ситуации в курской области: удерживаем ситуацию на нашем плацдарме в пределах расчетов

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 17:32  •  2540 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил об изменениях ситуации в Курской области. Зеленский заявил, что силы обороны удерживают ситуацию на плацдарме в пределах расчетов, готовятся встречи с партнерами.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил об изменениях ситуации в Курской области. Силы обороны продолжают удерживать ситуацию на плацдарме в пределах расчетов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

"Сегодня были два доклада Главкома - сначала продолжался доклад по всем направлениям наших действий. Нашей обороны, наших наступательных шагов. Генерал Сырский доложил об изменениях ситуации в Курской области и нашей на это реакции. Сильной реакции. Каждое наше подразделение там - молодцы. Удерживаем ситуацию на нашем плацдарме в пределах расчетов. Максимальное внимание и направлениям на Харьковщине и Донетчине - всему нашему востоку. Покровск, Торецк, Курахово. Мы работаем над усилением, и это касается и оружия, и личного состава", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня провел разговор с министром финансов и с секретарем СНБО относительно средств на ключевые государственные нужды, на оборону.

Кроме того, по словам Президента, готовятся встречи с партнерами, чтобы реализовать не только все, о чем было ранее договорено и что пока тормозится на этапе логистики, но и более стратегические вещи.

"Мы имеем четкие задачи по комплектации бригад - это техника, это обучение. До сих пор еще не полностью выполнены все обещания по ПВО, которые звучали в рамках саммита в Вашингтоне. И это важно - именно сейчас, именно в начале осени иметь больше результатов для воздушного щита", - добавил Зеленский.

Напомним

Ранее представитель комендатуры ВСУ и спикер Минобороны Украины Алексей Дмитрашковский сообщил, что контрнаступление России с целью вернуть территорию, взятую под контроль украинскими войсками в Курской области, было "остановлено".

Павел Башинский

Павел Башинский

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