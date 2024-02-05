Зеленський попередив, що російська війна може поширитися на Європу: “Ніхто не буде готовий”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф не планує зупинятися, а тому війна може прийти і до Європи. Про це Президент розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, повідомляє УНН.

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"Війна може прийти до вас, тому що ми маємо справу з путіним. А коли вона прийде, ніхто не буде готовий, європейські армії не готові, це буде шок, де гарантія, що НАТО швидко відреагує? Хто про це говорить? Ніхто", - сказав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що на сьогодні Україна має досвідчену та сильну армію, яка оснащена західними засобами.

"Ми більш досвідчені. Іноді ми трохи втомлені, іноді, можливо, зарозумілі, але ми не можемо дати росії можливість перемогти", - наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 розповів, що наземна війна зайшла в глухий кут через затримки постачання техніки Україні від партнерів.