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Зеленский предупредил, что российская война может распространиться на Европу: "Никто не будет готов"

Зеленский предупредил, что российская война может распространиться на Европу: "Никто не будет готов"

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 08:15  •  27664 просмотра

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Президент Зеленский предупредил в интервью, что россия не планирует прекращать войну, и она может дойти до Европы, отметив, что задержки с поставками оборудования привели к тупику.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф не планирует останавливаться, а потому война может прийти и в Европу. Об этом Президент рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.

Детали

"Война может прийти к вам, потому что мы имеем дело с путиным. А когда она придет, никто не будет готов, европейские армии не готовы, это будет шок, где гарантия, что НАТО быстро отреагирует? Кто об этом говорит? Никто", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что на сегодня Украина имеет опытную и сильную армию, которая оснащена западными средствами.

"Мы более опытные. Иногда мы немного уставшие, иногда, возможно, высокомерные, но мы не можем дать россии возможность победить", - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 рассказал, что наземная война зашла в тупик из-за задержек поставок техники Украине от партнеров.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
natoNATO
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Зеленський попередив, що російська війна може поширитися на Європу: “Ніхто не буде готовий”
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Зеленский предупредил, что российская война может распространиться на Европу: "Никто не будет готов"

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