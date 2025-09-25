Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та використання заморожених російських активів
Київ • УНН
Президенти України та Франції зустрілися для обговорення ескалації з боку Росії та інцидентів з дронами й винищувачами у повітряному просторі європейських країн. Лідери також приділили увагу посиленню ППО України, санкціям проти РФ та використанню заморожених російських активів.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили ескалацію з боку Росії та порушення повітряного простору Європи дронами та винищувачами. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського, Офіс Президента України.
Деталі
У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.
Лідери обговорили ескалацію з боку Росії проти європейських країн, а також інциденти з дронами та винищувачами у повітряному просторі Польщі, Румунії, Данії, Естонії.
Окремо йшлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України. Володимир Зеленський наголосив: на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою важливо, щоб кроки були швидкими.
Президенти обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо тіньового танкерного флоту.
Лідери приділили особливу увагу використанню заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський та Емманюель Макрон говорили про конкретні інструменти, які дадуть змогу це реалізувати.
Нагадаємо
Президент Франції Емманюель Макрон заявив на Генасамблеї ООН, що вторгнення Росії в європейський повітряний простір свідчить про загрозу дестабілізації для всіх європейських країн. Він наголосив на зростаючих "розбіжностях", що перешкоджають світовому порядку.
