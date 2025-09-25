$41.380.00
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та використання заморожених російських активів

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Президенти України та Франції зустрілися для обговорення ескалації з боку Росії та інцидентів з дронами й винищувачами у повітряному просторі європейських країн. Лідери також приділили увагу посиленню ППО України, санкціям проти РФ та використанню заморожених російських активів.

Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та використання заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили ескалацію з боку Росії та порушення повітряного простору Європи дронами та винищувачами. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського, Офіс Президента України

Деталі

У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Лідери обговорили ескалацію з боку Росії проти європейських країн, а також інциденти з дронами та винищувачами у повітряному просторі Польщі, Румунії, Данії, Естонії.

Зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили посилення протиповітряної оборони України, ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії. Потрібно реагувати та діяти швидко

- повідомив Володимир Зеленський. 

Окремо йшлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України. Володимир Зеленський наголосив: на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою важливо, щоб кроки були швидкими. 

Президенти обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо тіньового танкерного флоту. 

Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту

- йдеться у дописі Президента України.

Лідери приділили особливу увагу використанню заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський та Емманюель Макрон говорили про конкретні інструменти, які дадуть змогу це реалізувати.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон заявив на Генасамблеї ООН, що вторгнення Росії в європейський повітряний простір свідчить про загрозу дестабілізації для всіх європейських країн. Він наголосив на зростаючих "розбіжностях", що перешкоджають світовому порядку.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Організація Об'єднаних Націй
Емманюель Макрон
Данія
Франція
Румунія
Володимир Зеленський
Естонія
Україна
Польща