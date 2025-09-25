Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и использование замороженных российских активов
Киев • УНН
Президенты Украины и Франции встретились для обсуждения эскалации со стороны России и инцидентов с дронами и истребителями в воздушном пространстве европейских стран. Лидеры также уделили внимание усилению ПВО Украины, санкциям против РФ и использованию замороженных российских активов.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили эскалацию со стороны России и нарушение воздушного пространства Европы дронами и истребителями. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского, Офис Президента Украины.
Детали
В Постоянном представительстве Украины при ООН Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Лидеры обсудили эскалацию со стороны России против европейских стран, а также инциденты с дронами и истребителями в воздушном пространстве Польши, Румынии, Дании, Эстонии.
Отдельно речь шла о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. Владимир Зеленский подчеркнул: на фоне увеличения количества российских обстрелов перед зимой важно, чтобы шаги были быстрыми.
Президенты обсудили дальнейшее усиление санкций против России, в частности в отношении теневого танкерного флота.
Также уделили внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшему усилению санкций против России, в частности в отношении ее теневого танкерного флота
Лидеры уделили особое внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон говорили о конкретных инструментах, которые позволят это реализовать.
Напомним
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что вторжение России в европейское воздушное пространство свидетельствует об угрозе дестабилизации для всех европейских стран. Он подчеркнул растущие "разногласия", препятствующие мировому порядку.
