Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и использование замороженных российских активов

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 14357 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 21719 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 26953 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 27377 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 27863 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 43552 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20272 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 40183 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18810 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18930 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.9м/с
69%
758мм
Популярные новости
Зеленый свет будущим агрессорам в любой точке мира: президент Чехии объяснил, почему нельзя закрывать глаза на Украину24 сентября, 15:02 • 3604 просмотра
В Киеве 17-летняя мать оставила младенца на четыре дня в запертой квартире, ребенок впал в кому24 сентября, 15:19 • 7624 просмотра
Не только Макрона: полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана из-за кортежа ТрампаVideo24 сентября, 15:26 • 3302 просмотра
Глава МВД Игорь Клименко вручил государственную награду командиру "Азова" Денису ПрокопенкоPhoto24 сентября, 15:42 • 4328 просмотра
Суд оставил Шуфрича под стражей24 сентября, 16:51 • 4614 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 43552 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 44122 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 40183 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 50216 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 58688 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Мустафа Джемилев
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Европа
Крым
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 41703 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 101425 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 60796 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 74501 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 126089 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и использование замороженных российских активов

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Президенты Украины и Франции встретились для обсуждения эскалации со стороны России и инцидентов с дронами и истребителями в воздушном пространстве европейских стран. Лидеры также уделили внимание усилению ПВО Украины, санкциям против РФ и использованию замороженных российских активов.

Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и использование замороженных российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили эскалацию со стороны России и нарушение воздушного пространства Европы дронами и истребителями. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского, Офис Президента Украины.

Детали

В Постоянном представительстве Украины при ООН Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лидеры обсудили эскалацию со стороны России против европейских стран, а также инциденты с дронами и истребителями в воздушном пространстве Польши, Румынии, Дании, Эстонии.

Встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, эскалацию со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии, Дании и истребителей в Эстонии. Нужно реагировать и действовать быстро

- сообщил Владимир Зеленский.

Отдельно речь шла о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. Владимир Зеленский подчеркнул: на фоне увеличения количества российских обстрелов перед зимой важно, чтобы шаги были быстрыми.

Президенты обсудили дальнейшее усиление санкций против России, в частности в отношении теневого танкерного флота.

Также уделили внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшему усилению санкций против России, в частности в отношении ее теневого танкерного флота

- говорится в сообщении Президента Украины.

Лидеры уделили особое внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон говорили о конкретных инструментах, которые позволят это реализовать.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что вторжение России в европейское воздушное пространство свидетельствует об угрозе дестабилизации для всех европейских стран. Он подчеркнул растущие "разногласия", препятствующие мировому порядку.

Российский истребитель пролетел над фрегатом Германии в Балтийском море - Писториус сообщил о новой провокации РФ24.09.25, 23:43 • 776 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Организация Объединенных Наций
Эмманюэль Макрон
Дания
Франция
Румыния
Владимир Зеленский
Эстония
Украина
Польша