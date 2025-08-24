$41.220.00
Зеленський наголосив на єдності України: Донбас і Крим залишаються частиною держави

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент Зеленський наголосив, що Донецьк, Луганськ та Крим є невід'ємною частиною України. Він висловив впевненість у майбутньому об'єднанні всіх регіонів.

Зеленський наголосив на єдності України: Донбас і Крим залишаються частиною держави

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Донецьк, Луганськ та Крим завжди залишаються частиною України, і висловив упевненість, що колись усі регіони знову об’єднаються в єдину країну. Про це він заявив під час урочистостей до Дня Незалежності, передає УНН.

Деталі

Донецьк, Луганськ, Крим - все це Україна. Одного дня ми знову будемо разом, як одна сім'я, як одна країна

- сказав Президент.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що спеціальний представник США з питань України та росії, Кіт Келлог, був присутній на святкуванні Дня незалежності України. Він стояв на трибуні поруч із Рустемом Умєровим та Андрієм Єрмаком.

Альона Уткіна

СуспільствоПолітика
Кіт Келлог
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Луганськ
Донецьк