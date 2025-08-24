Зеленський наголосив на єдності України: Донбас і Крим залишаються частиною держави
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив, що Донецьк, Луганськ та Крим є невід'ємною частиною України. Він висловив впевненість у майбутньому об'єднанні всіх регіонів.
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Донецьк, Луганськ та Крим завжди залишаються частиною України, і висловив упевненість, що колись усі регіони знову об’єднаються в єдину країну. Про це він заявив під час урочистостей до Дня Незалежності, передає УНН.
Деталі
Донецьк, Луганськ, Крим - все це Україна. Одного дня ми знову будемо разом, як одна сім'я, як одна країна
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що спеціальний представник США з питань України та росії, Кіт Келлог, був присутній на святкуванні Дня незалежності України. Він стояв на трибуні поруч із Рустемом Умєровим та Андрієм Єрмаком.