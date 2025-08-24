$41.220.00
Зеленский подчеркнул единство Украины: Донбасс и Крым остаются частью государства

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Зеленский подчеркнул, что Донецк, Луганск и Крым являются неотъемлемой частью Украины. Он выразил уверенность в будущем объединении всех регионов.

Зеленский подчеркнул единство Украины: Донбасс и Крым остаются частью государства

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Донецк, Луганск и Крым всегда остаются частью Украины, и выразил уверенность, что когда-нибудь все регионы снова объединятся в единую страну. Об этом он заявил во время торжеств ко Дню Независимости, передает УНН.

Детали

Донецк, Луганск, Крым - все это Украина. Однажды мы снова будем вместе, как одна семья, как одна страна

- сказал Президент.

Напомним

Ранее УНН писал, что специальный представитель США по вопросам Украины и россии, Кит Келлог, присутствовал на праздновании Дня независимости Украины. Он стоял на трибуне рядом с Рустемом Умеровым и Андреем Ермаком.

Алена Уткина

ОбществоПолитика
Кит Келлог
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Крым
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Луганск
Донецк