Зеленский подчеркнул единство Украины: Донбасс и Крым остаются частью государства
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул, что Донецк, Луганск и Крым являются неотъемлемой частью Украины. Он выразил уверенность в будущем объединении всех регионов.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Донецк, Луганск и Крым всегда остаются частью Украины, и выразил уверенность, что когда-нибудь все регионы снова объединятся в единую страну. Об этом он заявил во время торжеств ко Дню Независимости, передает УНН.
Детали
Донецк, Луганск, Крым - все это Украина. Однажды мы снова будем вместе, как одна семья, как одна страна
Напомним
Ранее УНН писал, что специальный представитель США по вопросам Украины и россии, Кит Келлог, присутствовал на праздновании Дня независимости Украины. Он стоял на трибуне рядом с Рустемом Умеровым и Андреем Ермаком.