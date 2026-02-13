Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили зміцнення ППО України та підтримку енергетичного сектора
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Він наголосив на необхідності закриття неба над Україною, що стане ключовим фактором для завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере і наголосив, що "необхідно закрити небо над Україною, і це буде одним із ключових чинників, які примусять росію закінчити війну", передає УНН із посиланням на ОП.
Деталі
Глава держави подякував Норвегії за підтримку, зокрема постачання ракет до систем ППО NASAMS, внески в програму PURL та енергетичну допомогу.
Президент поінформував про потреби України для зміцнення протиповітряної оборони. Саме тому важливо продовжувати підтримувати програму PURL, завдяки якій Україна може купувати ракети для ППО у Сполучених Штатів. Володимир Зеленський наголосив, що необхідно закрити небо над Україною, і це буде одним із ключових чинників, які примусять росію закінчити війну.
Особлива увага – дипломатичній роботі над кроками до закінчення війни та досягнення миру, а також підготовці документів. Лідери обговорили й продовження енергетичної допомоги нашій країні. Глава держави зазначив, що Україна передасть список потреб для посилення енергетичної стійкості
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію.
На полях конференції Глава української держави вже провів низку зустрічей з іноземними лідерами.