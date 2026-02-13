$42.990.04
Ексклюзив
16:25 • 6894 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 14197 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 16933 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 19455 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 42255 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 57940 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 44178 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30962 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 41196 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 66213 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 42256 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 57940 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 49815 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 69021 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 110329 перегляди
Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили зміцнення ППО України та підтримку енергетичного сектора

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Він наголосив на необхідності закриття неба над Україною, що стане ключовим фактором для завершення війни.

Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили зміцнення ППО України та підтримку енергетичного сектора

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере і наголосив, що "необхідно закрити небо над Україною, і це буде одним із ключових чинників, які примусять росію закінчити війну", передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував Норвегії за підтримку, зокрема постачання ракет до систем ППО NASAMS, внески в програму PURL та енергетичну допомогу.

Президент поінформував про потреби України для зміцнення протиповітряної оборони. Саме тому важливо продовжувати підтримувати програму PURL, завдяки якій Україна може купувати ракети для ППО у Сполучених Штатів. Володимир Зеленський наголосив, що необхідно закрити небо над Україною, і це буде одним із ключових чинників, які примусять росію закінчити війну.

Особлива увага – дипломатичній роботі над кроками до закінчення війни та досягнення миру, а також підготовці документів. Лідери обговорили й продовження енергетичної допомоги нашій країні. Глава держави зазначив, що Україна передасть список потреб для посилення енергетичної стійкості 

- додали в ОП.

У Зеленського завтра запланована зустріч із Рубіо - речник13.02.26, 21:15 • 664 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію.

На полях конференції Глава української держави вже провів низку зустрічей з іноземними лідерами.

Антоніна Туманова

