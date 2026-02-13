Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили зміцнення ППО України та підтримку енергетичного сектора

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере і наголосив, що "необхідно закрити небо над Україною, і це буде одним із ключових чинників, які примусять росію закінчити війну", передає УНН із посиланням на ОП.

Глава держави подякував Норвегії за підтримку, зокрема постачання ракет до систем ППО NASAMS, внески в програму PURL та енергетичну допомогу.

Президент поінформував про потреби України для зміцнення протиповітряної оборони. Саме тому важливо продовжувати підтримувати програму PURL, завдяки якій Україна може купувати ракети для ППО у Сполучених Штатів. Володимир Зеленський наголосив, що необхідно закрити небо над Україною, і це буде одним із ключових чинників, які примусять росію закінчити війну.

Особлива увага – дипломатичній роботі над кроками до закінчення війни та досягнення миру, а також підготовці документів. Лідери обговорили й продовження енергетичної допомоги нашій країні. Глава держави зазначив, що Україна передасть список потреб для посилення енергетичної стійкості