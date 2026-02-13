$42.990.04
Эксклюзив
16:25 • 7080 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
14:32 • 14405 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 17100 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 19610 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 42472 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 58191 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 44373 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 31018 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 41253 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 66326 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский и премьер Норвегии обсудили укрепление ПВО Украины и поддержку энергетического сектора

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Президент Зеленский встретился с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул необходимость закрытия неба над Украиной, что станет ключевым фактором для завершения войны.

Зеленский и премьер Норвегии обсудили укрепление ПВО Украины и поддержку энергетического сектора

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и подчеркнул, что "необходимо закрыть небо над Украиной, и это будет одним из ключевых факторов, которые заставят россию закончить войну", передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил Норвегию за поддержку, в частности поставки ракет к системам ПВО NASAMS, взносы в программу PURL и энергетическую помощь.

Президент проинформировал о потребностях Украины для укрепления противовоздушной обороны. Именно поэтому важно продолжать поддерживать программу PURL, благодаря которой Украина может покупать ракеты для ПВО у Соединенных Штатов. Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной, и это будет одним из ключевых факторов, которые заставят россию закончить войну.

Особое внимание – дипломатической работе над шагами к окончанию войны и достижению мира, а также подготовке документов. Лидеры обсудили и продолжение энергетической помощи нашей стране. Глава государства отметил, что Украина передаст список потребностей для усиления энергетической устойчивости 

- добавили в ОП.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

На полях конференции Глава украинского государства уже провел ряд встреч с иностранными лидерами.

Антонина Туманова

