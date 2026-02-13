Зеленский и премьер Норвегии обсудили укрепление ПВО Украины и поддержку энергетического сектора

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и подчеркнул, что "необходимо закрыть небо над Украиной, и это будет одним из ключевых факторов, которые заставят россию закончить войну", передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава государства поблагодарил Норвегию за поддержку, в частности поставки ракет к системам ПВО NASAMS, взносы в программу PURL и энергетическую помощь.

Президент проинформировал о потребностях Украины для укрепления противовоздушной обороны. Именно поэтому важно продолжать поддерживать программу PURL, благодаря которой Украина может покупать ракеты для ПВО у Соединенных Штатов. Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной, и это будет одним из ключевых факторов, которые заставят россию закончить войну.

Особое внимание – дипломатической работе над шагами к окончанию войны и достижению мира, а также подготовке документов. Лидеры обсудили и продолжение энергетической помощи нашей стране. Глава государства отметил, что Украина передаст список потребностей для усиления энергетической устойчивости