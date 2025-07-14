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"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
19:52 • 4866 перегляди
"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
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Президент Зеленський анонсував розмову з Макроном

Київ • УНН

 • 806 перегляди

Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Це відбудеться після зустрічі Зеленського з міністром оборони Данії, де обговорювалися спільні кроки.

Президент Зеленський анонсував розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні провів зустріч із міністром оборони Данії – подякував за підтримку. У нас із Данією майже зразкова співпраця – багато проєктів уже реалізовано, багато домовленостей є. Сьогодні говорили про наступні спільні кроки. І готуємось зараз до розмови з президентом Франції – я завжди ціную бачення Емманюеля та координацію нашої політики, нашу взаємодію з Францією 

- сказав Зеленський.

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Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю оголосив про додаткові військові витрати країни на 6,5 мільярда євро протягом наступних двох років через нові та безпрецедентні загрози, від росії до терористів та кібератак.

"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом14.07.25, 22:52 • 4416 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Емманюель Макрон
Данія
Франція
Володимир Зеленський
Tesla
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