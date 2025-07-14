Президент Зеленский анонсировал разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня провел встречу с министром обороны Дании – поблагодарил за поддержку. У нас с Данией почти образцовое сотрудничество – много проектов уже реализовано, много договоренностей есть. Сегодня говорили о следующих совместных шагах. И готовимся сейчас к разговору с президентом Франции – я всегда ценю видение Эмманюэля и координацию нашей политики, наше взаимодействие с Францией - сказал Зеленский.

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Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье объявил о дополнительных военных расходах страны на 6,5 миллиарда евро в течение следующих двух лет из-за новых и беспрецедентных угроз, от России до террористов и кибератак.

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