Президент Зеленский анонсировал разговор с Макроном

$41.780.04
48.840.13
ukenru
"Договорились чаще созваниваться": Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом
19:52 • 4048 просмотра
"Договорились чаще созваниваться": Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом
16:21 • 23223 просмотра
"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
15:55 • 30628 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
15:24 • 28556 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 28425 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 28781 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
14 июля, 13:52 • 45313 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 42729 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
14 июля, 12:42 • 23561 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
14 июля, 12:26 • 27796 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.2м/с
57%
748мм
Популярные новости
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов14 июля, 11:15 • 65845 просмотра
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 43044 просмотра
В Краматорске сбежали четверо российских военнопленных: могут быть опасны14 июля, 12:25 • 24506 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума16:13 • 28414 просмотра
Путин издал указ о тотальной русификации всего населения РФ - внешняя разведка17:21 • 7466 просмотра
публикации
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума16:13 • 28430 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины14 июля, 13:52 • 45313 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 42729 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов14 июля, 11:15 • 65861 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 284880 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 43057 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 48302 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 44926 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 130188 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 93194 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Президент Зеленский анонсировал разговор с Макроном

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Это произойдет после встречи Зеленского с министром обороны Дании, где обсуждались совместные шаги.

Президент Зеленский анонсировал разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня провел встречу с министром обороны Дании – поблагодарил за поддержку. У нас с Данией почти образцовое сотрудничество – много проектов уже реализовано, много договоренностей есть. Сегодня говорили о следующих совместных шагах. И готовимся сейчас к разговору с президентом Франции – я всегда ценю видение Эмманюэля и координацию нашей политики, наше взаимодействие с Францией 

- сказал Зеленский.

Детали разговора с Трампом и дополнительные системы Patriot: Зеленский поговорил с генсеком НАТО14.07.25, 23:10 • 830 просмотров

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье объявил о дополнительных военных расходах страны на 6,5 миллиарда евро в течение следующих двух лет из-за новых и беспрецедентных угроз, от России до террористов и кибератак.

"Договорились чаще созваниваться": Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом14.07.25, 22:52 • 3872 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Эммануэль Макрон
Дания
Франция
Владимир Зеленский
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9