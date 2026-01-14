Зеленський доручив збільшити імпорт електрики та спростити підключення резервного обладнання
Президент Зеленський доручив збільшити імпорт електроенергії та зафіксувати надзвичайну ситуацію в енергетиці. Кабмін спростить підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.
Президент України Володимир Зеленський Доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості, передає УНН.
Зеленський наголосив, що юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, це дасть більше можливостей.
За його словами, Кабінет Міністрів України максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж - "нуль бюрократії".
