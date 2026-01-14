Зеленський доручив збільшити імпорт електрики та спростити підключення резервного обладнання

Президент України Володимир Зеленський Доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, це дасть більше можливостей.

В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський

За його словами, Кабінет Міністрів України максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж - "нуль бюрократії".

Доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості - резюмував Зеленський.

Україна нарощує імпорт електроенергії - Свириденко