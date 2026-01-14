Зеленський доручив збільшити імпорт електрики та спростити підключення резервного обладнання

$43.180.08
17:38 • 2152 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 4488 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 6438 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 10243 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 12190 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12235 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12875 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11888 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 17517 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10314 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg14 січня, 08:52 • 14928 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 21268 перегляди
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 7878 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 22625 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 8162 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 17517 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 22716 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 37163 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 51409 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 64279 перегляди
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 24740 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 59426 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 52004 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 56679 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 57994 перегляди
Зеленський доручив збільшити імпорт електрики та спростити підключення резервного обладнання

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент Зеленський доручив збільшити імпорт електроенергії та зафіксувати надзвичайну ситуацію в енергетиці. Кабмін спростить підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Зеленський доручив збільшити імпорт електрики та спростити підключення резервного обладнання

 Президент України Володимир Зеленський Доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, це дасть більше можливостей.

В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський14.01.26, 19:29 • 4496 переглядiв

За його словами, Кабінет Міністрів України максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж -  "нуль бюрократії". 

Доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості 

- резюмував Зеленський.

Україна нарощує імпорт електроенергії - Свириденко13.01.26, 15:48 • 2446 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна