Зеленский поручил увеличить импорт электричества и упростить подключение резервного оборудования
Киев • УНН
Президент Зеленский поручил увеличить импорт электроэнергии и зафиксировать чрезвычайную ситуацию в энергетике. Кабмин упростит подключение резервного энергетического оборудования к сетям.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить возможности импорта электричества – все бизнес-возможности, передает УНН.
Детали
Зеленский подчеркнул, что юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике, это даст больше возможностей.
По его словам, Кабинет Министров Украины максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям - "ноль бюрократии".
Поручил увеличить возможности импорта электричества – все бизнес-возможности
