ukenru
17:38 • 2328 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 4772 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 6642 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 10334 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 12263 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 12278 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 12902 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11895 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 17597 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25 • 10317 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Графики отключений электроэнергии
Зеленский поручил увеличить импорт электричества и упростить подключение резервного оборудования

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Президент Зеленский поручил увеличить импорт электроэнергии и зафиксировать чрезвычайную ситуацию в энергетике. Кабмин упростит подключение резервного энергетического оборудования к сетям.

Зеленский поручил увеличить импорт электричества и упростить подключение резервного оборудования

 Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить возможности импорта электричества – все бизнес-возможности, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике, это даст больше возможностей.

В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский14.01.26, 19:29 • 4770 просмотров

По его словам, Кабинет Министров Украины максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям -  "ноль бюрократии". 

Поручил увеличить возможности импорта электричества – все бизнес-возможности 

- резюмировал Зеленский.

Украина наращивает импорт электроэнергии - Свириденко13.01.26, 15:48 • 2448 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина