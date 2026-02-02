Зеленський доручив максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський доручив МВС та місцевим владам збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву. Це пов'язано з надзвичайно холодною погодою та ситуацією з теплопостачанням у Києві.
Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству внутрішніх справ разом з обласними владами, керівниками громад максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Я доручив МВС України разом з обласними владами, керівниками громад максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах, щоб на цей час надзвичайно холодної погоди всі були готові до будь-якого розвитку подій
Нагадаємо
Після масштабної аварії в енергосистемі України, що сталася минулої суботи, у столиці досі не підключені до теплопостачання близько 80 житлових будинків.