Зеленський доручив максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах

$42.810.04
51.020.22
ukenru
18:38 • 802 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 1072 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 1954 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 4472 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 12650 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 21604 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 35704 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 59354 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 74841 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 51451 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
77%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 27997 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 45481 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 18784 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video2 лютого, 11:48 • 15945 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto2 лютого, 12:47 • 12733 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 802 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 3662 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 12650 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 45556 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 28038 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Закарпатська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 2618 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 3304 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 4766 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 5598 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 8306 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
The New York Times

Зеленський доручив максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент України Володимир Зеленський доручив МВС та місцевим владам збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву. Це пов'язано з надзвичайно холодною погодою та ситуацією з теплопостачанням у Києві.

Зеленський доручив максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству внутрішніх справ разом з обласними владами, керівниками громад максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Я доручив МВС України разом з обласними владами, керівниками громад максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах, щоб на цей час надзвичайно холодної погоди всі були готові до будь-якого розвитку подій 

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Після масштабної аварії в енергосистемі України, що сталася минулої суботи, у столиці досі не підключені до теплопостачання близько 80 житлових будинків.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство внутрішніх справ України
Володимир Зеленський
Україна