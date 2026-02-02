Зеленский поручил максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству внутренних дел совместно с областными властями, руководителями общин максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Я поручил МВД Украины совместно с областными властями, руководителями общин максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах, чтобы на это время чрезвычайно холодной погоды все были готовы к любому развитию событий - сказал Зеленский.

Напомним

После масштабной аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу, в столице до сих пор не подключены к теплоснабжению около 80 жилых домов.