Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Зеленский поручил максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МВД и местным властям увеличить количество пунктов поддержки и обогрева. Это связано с чрезвычайно холодной погодой и ситуацией с теплоснабжением в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству внутренних дел совместно с областными властями, руководителями общин максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Я поручил МВД Украины совместно с областными властями, руководителями общин максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах, чтобы на это время чрезвычайно холодной погоды все были готовы к любому развитию событий 

- сказал Зеленский. 

После масштабной аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу, в столице до сих пор не подключены к теплоснабжению около 80 жилых домов.

