Зеленский поручил максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МВД и местным властям увеличить количество пунктов поддержки и обогрева. Это связано с чрезвычайно холодной погодой и ситуацией с теплоснабжением в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству внутренних дел совместно с областными властями, руководителями общин максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Я поручил МВД Украины совместно с областными властями, руководителями общин максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах, чтобы на это время чрезвычайно холодной погоды все были готовы к любому развитию событий
Напомним
После масштабной аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу, в столице до сих пор не подключены к теплоснабжению около 80 жилых домов.