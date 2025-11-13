Зеленський анонсував Ставку щодо захисту Запоріжжя

$42.040.02
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20972 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52792 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
13 листопада, 14:39 • 34026 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33768 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об'єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71258 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42878 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39399 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37431 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33319 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питання
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування
Зеленський анонсував Ставку щодо захисту Запоріжжя

Київ • УНН

 • 2044 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 14 листопада проведе Ставку Верховного Головнокомандувача, де обговорять захист Запоріжжя та всі порушені під час його поїздки до регіону питання. Він визначив завдання військовим та обіцяв більше ресурсів на цей напрямок.

Зеленський анонсував Ставку щодо захисту Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 14 листопада, проведе Ставку Верховного Головнокомандувача, де обговорять питання по захисту Запоріжжя та по всіх порушених під час його поїздки до регіону питаннях. Про це Зеленський заявив у зверненні, передає УНН.

Деталі

"Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях. Ми детально говорили з керівником адміністрації Іваном Федоровим про ситуацію в місті, в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю зараз – і людям, і підприємствам. І захист від ударів передусім, захист в області від російських штурмів. Уже визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський сьогодні на Запоріжжі, у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", яка у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку, зустрівся з українськими воїнами.

Також Зеленський на Запоріжжі заслухав доповідь командира 128-ї ОГШБр про оборону в районі Степногірська. Він вказав на активізацію штурмових дій окупантів та їхні спроби обійти українські оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості.

Зеленський провів нараду з військовим командуванням: йшлося про військові і кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля13.11.25, 14:40 • 2686 переглядiв

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя