Зеленський анонсував Ставку щодо захисту Запоріжжя
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський 14 листопада проведе Ставку Верховного Головнокомандувача, де обговорять захист Запоріжжя та всі порушені під час його поїздки до регіону питання. Він визначив завдання військовим та обіцяв більше ресурсів на цей напрямок.
Деталі
"Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях. Ми детально говорили з керівником адміністрації Іваном Федоровим про ситуацію в місті, в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю зараз – і людям, і підприємствам. І захист від ударів передусім, захист в області від російських штурмів. Уже визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський сьогодні на Запоріжжі, у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", яка у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку, зустрівся з українськими воїнами.
Також Зеленський на Запоріжжі заслухав доповідь командира 128-ї ОГШБр про оборону в районі Степногірська. Він вказав на активізацію штурмових дій окупантів та їхні спроби обійти українські оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості.
