Зеленский анонсировал Ставку по защите Запорожья
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября проведет Ставку Верховного Главнокомандующего, где обсудят защиту Запорожья и все затронутые во время его поездки в регион вопросы. Он определил задачи военным и обещал больше ресурсов на это направление.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 ноября, проведет Ставку Верховного Главнокомандующего, где обсудят вопросы по защите Запорожья и по всем поднятым во время его поездки в регион вопросам. Об этом Зеленский заявил в обращении, передает УНН.
Детали
"Завтра я проведу Ставку по этому региону, и именно по защите Запорожья и по всем поднятым вопросам. Мы подробно говорили с руководителем администрации Иваном Федоровым о ситуации в городе, в области, о поддержке, которая нужна Запорожью сейчас – и людям, и предприятиям. И защита от ударов прежде всего, защита в области от российских штурмов. Уже определил задачи военным, и дадим больше ресурсов на это направление", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Владимир Зеленский сегодня на Запорожье, в пункте управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", которая в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении, встретился с украинскими воинами.
Также Зеленский на Запорожье заслушал доклад командира 128-й ОГШБр об обороне в районе Степногорска. Он указал на активизацию штурмовых действий оккупантов и их попытки обойти украинские оборонительные сооружения, используя особенности местности.
Зеленский провел совещание с военным командованием: речь шла о военных и кадровых мерах для стабилизации ситуации в районе Ровнополья13.11.25, 14:40 • 1824 просмотра