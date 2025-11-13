$42.040.02
Эксклюзив
14:40 • 10637 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 8940 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12217 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 34733 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27791 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31448 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 34268 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32806 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28081 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21586 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Графики отключений электроэнергии
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 23863 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 27924 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 22245 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 15923 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30461 просмотра
Зеленский анонсировал Ставку по защите Запорожья

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября проведет Ставку Верховного Главнокомандующего, где обсудят защиту Запорожья и все затронутые во время его поездки в регион вопросы. Он определил задачи военным и обещал больше ресурсов на это направление.

Зеленский анонсировал Ставку по защите Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 ноября, проведет Ставку Верховного Главнокомандующего, где обсудят вопросы по защите Запорожья и по всем поднятым во время его поездки в регион вопросам. Об этом Зеленский заявил в обращении, передает УНН.

Детали

"Завтра я проведу Ставку по этому региону, и именно по защите Запорожья и по всем поднятым вопросам. Мы подробно говорили с руководителем администрации Иваном Федоровым о ситуации в городе, в области, о поддержке, которая нужна Запорожью сейчас – и людям, и предприятиям. И защита от ударов прежде всего, защита в области от российских штурмов. Уже определил задачи военным, и дадим больше ресурсов на это направление", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сегодня на Запорожье, в пункте управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", которая в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении, встретился с украинскими воинами.

Также Зеленский на Запорожье заслушал доклад командира 128-й ОГШБр об обороне в районе Степногорска. Он указал на активизацию штурмовых действий оккупантов и их попытки обойти украинские оборонительные сооружения, используя особенности местности.

Зеленский провел совещание с военным командованием: речь шла о военных и кадровых мерах для стабилизации ситуации в районе Ровнополья13.11.25, 14:40 • 1824 просмотра

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье