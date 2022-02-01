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Зеленський про “нормандський формат”: я не говорю що це - єдиний майданчик перемовин

Зеленський про “нормандський формат”: я не говорю що це - єдиний майданчик перемовин

Київ • УНН

 • 13031 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Паралельно з роботою у “нормандському форматі” Україна опрацьовує варіанти інших міжнародних форматів за участі Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я розумію, що таке Мінські угоди, які були народжені нормандським форматом. Ми розуміємо, що на сьогодні „нормандський формат“ — це єдиний майданчик, який працює, єдиний формат, на якому можуть зустрітись лідери. Принаймні ми зараз бачимо: радники зустрілись, і трішечки зменшилась кількість пострілів і напруги (на Донбасі — ред.)... Я не говорю, що це ідеально, і я не говорю що це — єдиний можливий майданчик перемовин. Ви знаєте ще якісь? Скажіть мені”, — заявив Президент.

Деталі

Він зазначив, що Україна закликає постійно збиратись у “нормандському форматі” лідерів чотирьох країн, натякнувши, лідер якої країни допоки не вирішив, збиратись, або ні.

Зеленський також зазначив, що не задоволений “всіма пунктами” Мінських домовленостей, і сторони по-різному ставляться до порядку виконання тих чи інших пунктів угод.

“Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, принаймні що захищає нашу державу в тому чи іншому виді”, — сказав він.

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“З іншого боку, ми паралельно ведемо багато перемовин щодо трьохсторонніх форматів, і щодо двосторонніх форматів з Російською Федерацією. І це не просто, але ніхто не жаліється. Ми все одно всіх переможемо”, — повідомив Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський сподівається, радники у Берліні домовляться про зустріч лідерів “нормандської четвірки”

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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