Зеленский о "нормандском формате": я не говорю что это - единственная площадка переговоров

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“Я понимаю, что такое Минские соглашения, которые были рождены нормандским форматом. Мы понимаем, что на сегодня "нормандский формат" - это единственная площадка, которая работает, единый формат, на котором могут встретиться лидеры. По крайней мере мы сейчас видим: советники встретились, и немножечко уменьшилось количество выстрелов и напряжения (на Донбассе — ред.). Я не говорю, что это идеально, и я не говорю что это — единственная возможная площадка переговоров. Вы знаете еще какие-нибудь? Скажите мне", - заявил Президент.

Детали

Он отметил, что Украина призывает постоянно собираться в “нормандском формате” лидеров четырех стран, намекнув, лидер страны пока не решил, собираться, или нет.

Зеленский также отметил, что не доволен “всем пунктам” Минских договоренностей, и стороны по-разному относятся к порядку выполнения тех или иных пунктов соглашений.

“Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что — то, что может деоккупировать наши территории, по крайней мере что защищает наше государство в том или ином виде”, - сказал он.

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“С другой стороны, мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, и относительно двусторонних форматов с Российской Федерацией. И это не просто, но никто не жалуется. Мы все равно всех победим”, — сообщил Глава государства.

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Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.