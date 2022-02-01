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Зеленський сподівається, радники у Берліні домовляться про зустріч лідерів “нормандської четвірки”

Зеленський сподівається, радники у Берліні домовляться про зустріч лідерів “нормандської четвірки”

Київ • УНН

 • 17478 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У найближчі дні має бути узгоджена дата наступної зустрічі радників у “нормандському форматі” у Берліні, де Президентом України Володимиром Зеленським очікується домовленість щодо зустрічі лідерів “нормандської четвірки”. Про це Глава держави сказав під час виступу у Верховній Ради, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Єдність розблокувала “нормандський формат”, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію і мирне врегулювання. Вперше з 2019 року усі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюсь, буде домовленість щодо зустрічі лідерів “нормандської четвірки”, — заявив Глава держави.

Деталі

26 січня у Парижі пройшли переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), вони тривали близько вісім годин.

Під час цієї зустрічі політрадники “нормандської четвірки” погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.

Наступну зустріч політрадників нормандського формату планують провести за два тижні у Берліні.

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