Тривала понад 8 годин: у Франції завершилась зустріч політрадників лідерів "нормандської четвірки"

Деталі

Перша більш ніж за рік очна зустріч представників усіх чотирьох країн, що проходила в Єлисейському палаці, тривала 8,5 години.

За даними ЗМІ, що глави російської та української делегаці - заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак та глава ОП Андрій Єрмак підіб'ють підсумки дискусій під час окремих пресконференції.

За інформацією ЗМІ, спільних заяв не очікується.

Контекст

У Єлисейському палаці відбувалась зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Відомо що Україну на зустрічі представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Повідомлялось, що російську делегацію очолює заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.