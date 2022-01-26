ЗМІ: у Парижі стартувала зустріч політрадників "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Єлисейському палаці стартувала зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату". Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на посольство РФ у Парижі, пише УНН.
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Відомо що Україну на зустрічі представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
Повідомляється, що російську делегацію очолює заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
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Сьогодні, 26 січня, в Парижі відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" — України, Франції, Німеччини та Росії.
За словами Президента Зеленського, Україна працює над тим, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох президентів.
Напередодні німецьке dpa повідомило, що політичні радники "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".
Єрмак вранці в середу заявив, нібито це не так, при цьому зазначивши що поки конкретного порядку денного сьогоднішньої зустрічі політирадників в Парижі немає.