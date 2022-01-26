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15 марта, 19:03 • 107398 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145034 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124603 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118040 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105478 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101798 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94397 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124992 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127743 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127358 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Длилась более 8 часов: во Франции завершилась встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки"

Длилась более 8 часов: во Франции завершилась встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки"

Киев • УНН

 • 24180 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Переговоры политических советников лидеров Нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина) завершились в Париже в среду. Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве во Франции, передает УНН.

Детали

Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, длилась 8,5 часов.

По данным СМИ, главы российской и украинской делегаци - заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава ОП Андрей Ермак подведут итоги дискуссий во время отдельных пресс-конференций.

По информации СМИ, совместных заявлений не ожидается.

Контекст

В Елисейском дворце происходила встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Известно что Украину на встрече представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Сообщалось, что российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Украинские Национальные Новости

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