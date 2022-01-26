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Політрадники "нормандської четвірки" погодили комюніке й підтримали сталий режим "тиші"

Політрадники "нормандської четвірки" погодили комюніке й підтримали сталий режим "тиші"

Київ • УНН

 • 23988 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Політрадники "нормандської четвірки" узгодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Погодили спільне комюніке. Важливо, що сьогоднішнє комюніке – це перший документ який вдалося узгодити починаючи з грудня 2019 року", - сказав Єрмак .

Деталі

На його думку, головним є підтримка всіма учасниками нормандського формату сталого режиму припинення вогню, який має діяти без будь-яких умов.

Додамо

Приблизно о 21.30 за київським часом у Парижі завершилися переговори політичних радників лідерів Нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад 8 годин.

Контекст

У Єлисейському палаці відбулася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Відомо що Україну на зустрічі представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Повідомлялось, що російську делегацію очолює заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Наступну зустріч політрадників "нормандської четвірки" планують провести за два тижні у Берліні.

Українські Національні Новини

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