Ексклюзив
10:22 • 5074 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 22142 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 32511 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 36420 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 62236 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 159567 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 69615 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 130234 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 339119 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 103972 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленська: 44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Майже половина українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР, що впливає на їхнє навчання. Це призводить до труднощів з концентрацією, сном та поведінкою.

Зеленська: 44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР

Емоційний стан дітей безпосередньо впливає на їхнє навчання. За словами Олени Зеленської, майже половина українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР, що призводить до труднощів із концентрацією, сном та поведінкою. Про це Перша леді повідомила під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу", передає УНН.

Деталі

Якщо говорити про наших дітей. То їхній емоційний стан також суттєво впливає на навчання. Як показує дослідження, на жаль в Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР

- повідомила Зеленська.

А це за словами Першої леді, означає, що дітям важко концентруватися, вони легко замучуються, вступають у бійки, почуваються самотніми, мають проблеми зі сном.

Діти проживають потенційно травматичний досвід через російський напад

- наголосила Зеленська та подякувала всім освітянам, які працюють з українськими дітьми.

Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи

Альона Уткіна

Суспільство Війна в Україні Освіта
Освіта
Дитина
Україна
Олена Зеленська