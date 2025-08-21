Зеленська: 44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР
Київ • УНН
Майже половина українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР, що впливає на їхнє навчання. Це призводить до труднощів з концентрацією, сном та поведінкою.
Емоційний стан дітей безпосередньо впливає на їхнє навчання. За словами Олени Зеленської, майже половина українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР, що призводить до труднощів із концентрацією, сном та поведінкою. Про це Перша леді повідомила під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу", передає УНН.
Деталі
Якщо говорити про наших дітей. То їхній емоційний стан також суттєво впливає на навчання. Як показує дослідження, на жаль в Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР
А це за словами Першої леді, означає, що дітям важко концентруватися, вони легко замучуються, вступають у бійки, почуваються самотніми, мають проблеми зі сном.
Діти проживають потенційно травматичний досвід через російський напад
