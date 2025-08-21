$41.380.02
Зеленская: 44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Почти половина украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР, что влияет на их обучение. Это приводит к трудностям с концентрацией, сном и поведением.

Зеленская: 44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР

Эмоциональное состояние детей напрямую влияет на их обучение. По словам Елены Зеленской, почти половина украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР, что приводит к трудностям с концентрацией, сном и поведением. Об этом Первая леди сообщила во время конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира", передает УНН.

Детали

Если говорить о наших детях. То их эмоциональное состояние также существенно влияет на обучение. Как показывает исследование, к сожалению в Украине 44% детей имеют признаки потенциального ПТСР

- сообщила Зеленская.

А это по словам Первой леди, означает, что детям трудно концентрироваться, они легко утомляются, вступают в драки, чувствуют себя одинокими, имеют проблемы со сном.

Дети проживают потенциально травматический опыт из-за российского нападения

- подчеркнула Зеленская и поблагодарила всех педагогов, которые работают с украинскими детьми.

Алена Уткина

ОбществоВойна в УкраинеОбразование
Образование
Ребенок
Украина
Елена Зеленская