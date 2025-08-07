Збільшення закупівель української зброї до 50% та цифровий ТЦК: Шмигаль озвучив пріоритети діяльності Міноборони на пів року
Київ • УНН
Міністр оборони представив Президенту України ключові завдання до 2026 року. Серед пріоритетів – збільшення закупівель української зброї до 50% та розробка нового контракту для військовослужбовців.
Міністр оборони України Денис Шмигаль представив Президенту України, Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України Володимиру Зеленському основні завдання Міністерства оборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію. Серед них - збільшення закупівель української зброї до 50%, розробка нового контракту для військовослужбовців та цифровий ТЦК, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Нарощування виробництва зброї, збільшення міжнародної допомоги, покращення управління оборонними ресурсами, цифровізація — пріоритети діяльності Міноборони на цей рік. Координуємо нашу роботу задля максимального результату
Зокрема, серед ключових завдань на найближчі пів року:
- збільшення закупівель української зброї до 50%;
- аудит домовленостей з партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік;
- запровадження нових підходів до планування оборони держави й трансформація Сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;
- розробка нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби;
- покращення управління оборонними ресурсами;
- забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine;
- продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів (Армія+, Резерв+), цифровий ТЦК;
- запуск Defense City (екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК) та масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.
Очільник Міноборони підкреслив, що всі зміни мають бути максимально відчутними для людей.
"Маємо амбітні цілі та рішучість втілювати наші пріоритети задля українських захисників і захисниць, задля розбудови безпечної, мирної та самодостатньої України" , – резюмував Шмигаль.
