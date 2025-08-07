Увеличение закупок украинского оружия до 50% и цифровой ТЦК: Шмыгаль озвучил приоритеты деятельности Минобороны на полгода
Киев • УНН
Министр обороны представил Президенту Украины ключевые задачи до 2026 года. Среди приоритетов – увеличение закупок украинского оружия до 50% и разработка нового контракта для военнослужащих.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль представил Президенту Украины, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Владимиру Зеленскому основные задачи Министерства обороны до конца 2025 года, на 2026 год и среднесрочную стратегию. Среди них — увеличение закупок украинского оружия до 50%, разработка нового контракта для военнослужащих и цифровой ТЦК, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Наращивание производства оружия, увеличение международной помощи, улучшение управления оборонными ресурсами, цифровизация — приоритеты деятельности Минобороны на этот год. Координируем нашу работу для максимального результата
В частности, среди ключевых задач на ближайшие полгода:
- увеличение закупок украинского оружия до 50%;
- аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год;
- внедрение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация Сил обороны, в частности через переход на корпусную систему;
- разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы;
- улучшение управления оборонными ресурсами;
- обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine;
- продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов (Армия+, Резерв+), цифровой ТЦК;
- запуск Defense City (экосистемы для поддержки критически важных производителей ОПК) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.
Глава Минобороны подчеркнул, что все изменения должны быть максимально ощутимыми для людей.
"У нас амбициозные цели и решимость воплощать наши приоритеты для украинских защитников и защитниц, для развития безопасной, мирной и самодостаточной Украины", — резюмировал Шмыгаль.
Зеленский поручил покупать пикапы для военных по принципу приобретения дронов07.08.25, 01:48 • 4604 просмотра