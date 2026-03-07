Завтра у низці регіонів України будуть діяти графіки відключень 7 березня 2026
Київ • УНН
8 березня з 8:00 у деяких регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Причина – наслідки російських атак на енергосистему.
У частині регіонів України завтра з 8:00 будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 8 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки погодинних відключень (для промислових споживачів)
Як повідомили у компанії, причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень07.03.26, 17:20 • 4082 перегляди