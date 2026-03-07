Завтра в ряде регионов Украины будут действовать графики отключений 7 марта 2026
Киев • УНН
8 марта с 8:00 в некоторых регионах Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Причина – последствия российских атак на энергосистему.
В части регионов Украины завтра с 8:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 8 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики почасовых отключений (для промышленных потребителей)
Как сообщили в компании, причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу: эксперт объяснил, почему это не противоречит графикам отключений07.03.26, 17:20 • 4068 просмотров