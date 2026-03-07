Завтра в ряде регионов Украины будут действовать графики отключений 7 марта 2026

В части регионов Украины завтра с 8:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 8 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики почасовых отключений (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

