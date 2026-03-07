Завтра в ряде регионов Украины будут действовать графики отключений 7 марта 2026

$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
13:30 • 12782 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 27223 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 20878 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 23109 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 42718 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 54375 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 61507 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44344 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 82539 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30243 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 17800 просмотра
Авиакомпания Катара объявила о нескольких рейсах в Доху, несмотря на закрытое воздушное пространство7 марта, 11:06 • 10013 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"12:43 • 13605 просмотра
NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно12:54 • 7702 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"13:15 • 11416 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 46449 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 53384 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 82537 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 51277 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 59017 просмотра
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Харьков
Израиль
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"13:15 • 11550 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"12:43 • 13756 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 17935 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 21609 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 21811 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут действовать графики отключений 7 марта 2026

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

8 марта с 8:00 в некоторых регионах Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Причина – последствия российских атак на энергосистему.

Завтра в ряде регионов Украины будут действовать графики отключений

В части регионов Украины завтра с 8:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 8 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики почасовых отключений (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу: эксперт объяснил, почему это не противоречит графикам отключений07.03.26, 17:20 • 4068 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина