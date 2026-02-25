Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла
Київ • УНН
26 лютого у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень. Це наслідок російських атак на енергооб'єкти.
В усіх областях Україні завтра вимикатимуть світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 26 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
